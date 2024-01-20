قتلى جراء حريق في مدرسة بالصين

لقي 13 شخصا مصرعهم جراء حريق في سكن مدرسي بمقاطعة خنان بوسط الصين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الصينية.



وأفادت الوكالة بأنه "عند الساعة 23,00 الجمعة، تلقى جهاز الإطفاء المحلي تحذيرا بشأن حريق في مهجع مدرسة يِنغكاي في قرية يانشانبو"، مشيرة إلى إصابة شخص واحد بجروح.