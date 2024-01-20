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بوريل يتّهم إسرائيل بـ"تمويل" حماس

أخبار دولية
2024-01-20 | 00:19
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بوريل يتّهم إسرائيل بـ&quot;تمويل&quot; حماس
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بوريل يتّهم إسرائيل بـ"تمويل" حماس

اتّهم مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل إسرائيل بأنها "موّلت" حركة حماس.
     
ومن جهة أخرى، اشار بوريل إلى أننا "نعتقد أنّ حلّ الدولتين يجب أن يُفرَض من الخارج بغية إحلال السلام"، مشددا على أنّ "إسرائيل، عبر الاستمرار في رفض هذا الحل، قد أسست حماس بنفسها". 
     
وتابع بوريل: "حماس مُوّلت من الحكومة الإسرائيليّة في محاولة لإضعاف سلطة فتح الفلسطينيّة. لكن في حال لم نتدخّل بحزم، فإنّ دوّامة الكراهية والعنف ستتواصل من جيل إلى آخر، ومن جنازة إلى أخرى". 

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اسرائيل

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