خطف ست راهبات في هايتي

خُطف ثمانية أشخاص بينهم ست راهبات في بور او برنس عاصمة هايتي، على ما ذكر اتحاد الطوائف الدينية في هذا البلد، وذلك على وقع تصاعد مستمر في عمليات الخطف.



وأسف المؤتمر الديني الهايتي في مذكرة داخلية من "أن ست راهبات من جمعية راهبات القديسة آن قد اختطفن مع آخرين كانوا على متن حافلة".



وأوضح مسؤول في المؤتمر أن مجموعة مسلحة اختطفت الراهبات حوالي الساعة السابعة صباحا (13,00 ت غ) أثناء سفرهن إلى مؤسسات تعليمية يعملن لديها.



ولم يقدم معلومات عن المخطوفين الإثنين الآخرين.



ولم ترد أي تقارير حتى الآن عن طلب فدية.



وتزايدت منذ عدة أسابيع عمليات الاختطاف التي تستهدف أشخاصا معروفين وعاديين على حد سواء، في بور أو برنس وعلى بعض الطرق الوطنية.



والأسبوع الماضي اختُطف طبيب وقاضي الصلح وأُطلق سراحهما بعد دفع فدية.



وتأتي عمليات الخطف وسط تفشي عنف العصابات في أفقر دول الأميركيتين، والتي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية حادة.