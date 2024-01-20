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موجة حر شديدة في أجزاء من استراليا الغربية
أخبار دولية
2024-01-20 | 01:46
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موجة حر شديدة في أجزاء من استراليا الغربية
تشهد أجزاء من استراليا الغربية اليوم السبت موجة حر شديدة، ما يزيد من خطر حرائق الغابات في الولاية الشاسعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.
وحذّر مكتب الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة في منطقتي بيلبارا وجاسكوين النائيتين في أكبر ولاية في أستراليا، لافتا إلى أن درجات الحرارة هناك قد تصل إلى أربعين درجة مئوية في مطلع الأسبوع.
أما في بلدة بارابوردو للتعدين في بيلبارا، على بعد حوالي 1500 كيلومتر شمالي عاصمة الولاية بيرث، فمن المتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى إلى 47 درجة مئوية، أي أكثر من ست درجات فوق متوسط الحد الأقصى لشهر يناير كانون الثاني، وفقا لبيانات التنبؤ.
وبلغت درجة الحرارة 42.7 درجة مئوية في الساعة 1100 صباحا (0300 بتوقيت جرينتش).
يُذكر أنه تم تسجيل أعلى درجة حرارة مسجلة في أستراليا بلغت 50.7 درجة مئوية في مطار أونسلو في بيلبارا في 13 كانون الثاني 2022.
أخبار دولية
موجة حر شديدةن استراليا
حرائق
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