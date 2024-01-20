خمسة قتلى في غارة إسرائيلية على مبنى في دمشق

قتل خمسة أشخاص السبت في غارة إسرائيلية إستهدفت مبنى في دمشق كان يستضيف "إجتماع قيادات مقربة من إيران"، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأشار المرصد إلى "إستهداف إسرائيلي بصاروخ لمبنى مؤلف من 4 طوابق، ما أدى لمقتل خمسة أشخاص. كما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل، وكان يضم إجتماع لقيادات مقربة من إيران".