إيران تنجح في إطلاق قمر صناعي إلى مداره

إيران تنجح في إطلاق قمر صناعي إلى مداره

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم السبت أن إيران نجحت في إطلاق القمر الصناعي (ثريا) إلى مداره.



وأشارت وسائل الإعلام إلى أن القمر الصناعي التابع لوكالة الفضاء الإيرانية أطلق ووضع في مدار يبعد 750 كيلومترًا.