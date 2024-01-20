إرتفاع حصيلة قتلى العملية الإسرائيلية في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس السبت إرتفاع حصيلة القتلى في العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 24927 شخصًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول.وبحسب حماس، فقد قتل 165 شخصًا في الساعات الـ24 الأخيرة، فيما أصيب 62388 شخصًا بجروح منذ بداية الحرب.