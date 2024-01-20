استشهاد 4 مستشارين عسكريين بالحرس الثوري الايراني في دمشق

أعلن الحرس الثوري الايراني في بيان استشهاد 4 مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاضافة إلى عدد من القوات السورية، "جراء الهجوم الجوي الذي شنه مقاتلو النظام الصهيوني" في دمشق.

وكانت وكالة مهر الايرانية أعلنت مقتل مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا ونائبه في الضربة.