الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مهم تكون مسيحي؟
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صحافيون في لوس أنجليس تايمز أضربوا عن العمل إثر تهديدات بالتسريح
أخبار دولية
2024-01-20 | 05:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
صحافيون في لوس أنجليس تايمز أضربوا عن العمل إثر تهديدات بالتسريح
صحافيون في لوس أنجليس تايمز أضربوا عن العمل إثر تهديدات بالتسريح
توقف الصحافيون النقابيون في صحيفة لوس أنجليس تايمز عن العمل الجمعة للمرة الأولى في تاريخ هذه الصحيفة الأميركية التي أنشئت قبل 142 عامًا، إحتجاجًا على خطة تسريح واسعة النطاق لتسريح في ظل صعوبات مالية كبيرة تعاني منها الصحيفة.
وفي سياق أزمة تشهدها الصحافة الأميركية المكتوبة، أضرب العشرات من موظفي الصحيفة عن العمل وتجمعوا في حديقة في وسط مدينة لوس أنجليس للتنديد بخطط للإدارة التي تدرس حاليًا إلغاء عدد كبير من الوظائف.
واعتبر مسؤول نقابي في الصحيفة يدعى بريان كونتريراس أن "التغييرات في عقدنا التي تحاول الإدارة أن تجعلنا نقبلها مسيئة ولا يمكن الدفاع عنها".
وقال: "إذا كانت الإدارة تعتقد أن وضعنا المالي غير قابل للإستمرار، فيجب عليها الجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية ووضع خطة لإعادة الهيكلة معنا".
وقد شارك 90 بالمئة من موظفي الصحيفة المنتمين إلى النقابات في الإضراب الموقت، وفقًا لكونتريراس، وبينهم مراسلون من مدن أخرى في الولايات المتحدة منها العاصمة واشنطن.
وأعلنت إدارة هذه الصحيفة الرئيسية في الولايات المتحدة الخميس "التخطيط لتسريح موظفين" بهدف تقليص ميزانيتها التشغيلية.
ولم يتم الإعلان عن عدد الوظائف التي ستلغى، لكن يمكن أن تطال الخطة حوالى مئة صحافي، وفقًا لوسائل إعلام أميركية عديدة، ما يمثل حوالي خمس طاقم التحرير في صحيفة لوس أنجليس تايمز.
أخبار دولية
أنجليس
تايمز
أضربوا
العمل
تهديدات
بالتسريح
التالي
في غزة: لا اتصالات هاتفية والغزيون يحاولون الوصول الى المناطقِ الحدودية مع مصر
استشهاد 4 مستشارين عسكريين بالحرس الثوري الايراني في دمشق
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-11-08
القوات المسلحة اليمنية: "نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية والتحركات المعادية لن تثنينا عن الإستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعمًا ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني"
آخر الأخبار
2023-11-08
القوات المسلحة اليمنية: "نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية والتحركات المعادية لن تثنينا عن الإستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعمًا ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني"
0
أخبار دولية
04:26
إرتفاع حصيلة قتلى العملية الإسرائيلية في قطاع غزة
أخبار دولية
04:26
إرتفاع حصيلة قتلى العملية الإسرائيلية في قطاع غزة
0
آخر الأخبار
2024-01-19
البزري للـLBCI: أندّد في الموازنة المطروحة بزيادة الضرائب إذ لزيادة مداخيل الدولة علينا أن نؤمّن ثقة في البلاد ويمكننا العمل على ضرائب تمايز أي حسب نوع العمل والمدخول ونلفت إلى وجود زيادة في الكلفة لكن من دون ترجمة في زيادة الخدمات
آخر الأخبار
2024-01-19
البزري للـLBCI: أندّد في الموازنة المطروحة بزيادة الضرائب إذ لزيادة مداخيل الدولة علينا أن نؤمّن ثقة في البلاد ويمكننا العمل على ضرائب تمايز أي حسب نوع العمل والمدخول ونلفت إلى وجود زيادة في الكلفة لكن من دون ترجمة في زيادة الخدمات
0
منوعات
2024-01-18
"سأذهب إلى العمل ولن أعود إلى المنزل سيأتي ويقتلني"... هذا ما قالته لشقيقها قبل وفاتها: إليكم التفاصيل المفجعة!
منوعات
2024-01-18
"سأذهب إلى العمل ولن أعود إلى المنزل سيأتي ويقتلني"... هذا ما قالته لشقيقها قبل وفاتها: إليكم التفاصيل المفجعة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:47
السودان يجمد عضويته في هيئة التنمية في شرق إفريقيا "إيغاد"
أخبار دولية
07:47
السودان يجمد عضويته في هيئة التنمية في شرق إفريقيا "إيغاد"
0
أخبار دولية
07:45
قبلان: لردّ الصاع صاعين وقطع شرايين وجود العدو في البرّ والبحر
أخبار دولية
07:45
قبلان: لردّ الصاع صاعين وقطع شرايين وجود العدو في البرّ والبحر
0
أخبار دولية
07:43
رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية يؤدي اليمين لولاية ثانية
أخبار دولية
07:43
رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية يؤدي اليمين لولاية ثانية
0
أخبار دولية
07:34
حماس: مواقف بايدن بشأن قيام دولة فلسطينية مجرد "وهم"
أخبار دولية
07:34
حماس: مواقف بايدن بشأن قيام دولة فلسطينية مجرد "وهم"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:02
رويترز عن مصدرين أمنيين: مقتل 2 من أعضاء حماس في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
آخر الأخبار
07:02
رويترز عن مصدرين أمنيين: مقتل 2 من أعضاء حماس في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
0
منوعات
10:54
استيقظت وهي تصرخ من الألم ثم فقدت بصرها... ماذا حصل مع ابنة الـ12 عاماً؟
منوعات
10:54
استيقظت وهي تصرخ من الألم ثم فقدت بصرها... ماذا حصل مع ابنة الـ12 عاماً؟
0
فنّ
2024-01-19
بعد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... طلاق جديد يهزّ الوسط الفنّي المصري
فنّ
2024-01-19
بعد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... طلاق جديد يهزّ الوسط الفنّي المصري
0
منوعات
2024-01-18
قبل نصف ساعة من الزفاف... ضبط العروس في علاقة حميمة مع أحد الأقارب بالجرم المشهود!
منوعات
2024-01-18
قبل نصف ساعة من الزفاف... ضبط العروس في علاقة حميمة مع أحد الأقارب بالجرم المشهود!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:16
بعد أكثر من مئة يوم على الحرب بغزة... ما وضع مطار بن غوريون؟
تقارير نشرة الاخبار
07:16
بعد أكثر من مئة يوم على الحرب بغزة... ما وضع مطار بن غوريون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:46
قصف سيارة في البازورية في قضاء صور وسقوط عدد من الضحايا
تقارير نشرة الاخبار
06:46
قصف سيارة في البازورية في قضاء صور وسقوط عدد من الضحايا
0
تقارير نشرة الاخبار
06:45
في غزة: لا اتصالات هاتفية والغزيون يحاولون الوصول الى المناطقِ الحدودية مع مصر
تقارير نشرة الاخبار
06:45
في غزة: لا اتصالات هاتفية والغزيون يحاولون الوصول الى المناطقِ الحدودية مع مصر
0
أخبار دولية
03:57
خمسة قتلى في غارة إسرائيلية على مبنى في دمشق
أخبار دولية
03:57
خمسة قتلى في غارة إسرائيلية على مبنى في دمشق
0
أخبار دولية
14:40
البيت الأبيض: بايدن ما زال يؤمن بإمكانية إقامة دولة فلسطينية
أخبار دولية
14:40
البيت الأبيض: بايدن ما زال يؤمن بإمكانية إقامة دولة فلسطينية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الإسباني ساينز يتوج بلقب رالي دكار
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الإسباني ساينز يتوج بلقب رالي دكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يخسر واحداً من مبدعيه... الفنان التشكيلي حسين ماضي
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يخسر واحداً من مبدعيه... الفنان التشكيلي حسين ماضي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملف فقمة عمشيت إلى الواجهة مجددًا... فما جديده؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملف فقمة عمشيت إلى الواجهة مجددًا... فما جديده؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:54
استيقظت وهي تصرخ من الألم ثم فقدت بصرها... ماذا حصل مع ابنة الـ12 عاماً؟
منوعات
10:54
استيقظت وهي تصرخ من الألم ثم فقدت بصرها... ماذا حصل مع ابنة الـ12 عاماً؟
2
خبر عاجل
12:29
مجلس الوزراء يوافق على تلزيم البلوكين ٨ و١٠ للكونسورتيوم المؤلف من Total Energies وEni وQatar Energy... وهذه الشروط
خبر عاجل
12:29
مجلس الوزراء يوافق على تلزيم البلوكين ٨ و١٠ للكونسورتيوم المؤلف من Total Energies وEni وQatar Energy... وهذه الشروط
3
خبر عاجل
05:29
الحرس الثوري الإيراني: اغتيال 4 مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الضربة الإسرائيلية بدمشق
خبر عاجل
05:29
الحرس الثوري الإيراني: اغتيال 4 مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الضربة الإسرائيلية بدمشق
4
خبر عاجل
04:26
وكالة مهر الإيرانية: مقتل اثنين من كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في دمشق
خبر عاجل
04:26
وكالة مهر الإيرانية: مقتل اثنين من كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في دمشق
5
حال الطقس
01:35
طقس مستقر يرافقنا في الـweekend... فهل من منخفض جوي قريب؟
حال الطقس
01:35
طقس مستقر يرافقنا في الـweekend... فهل من منخفض جوي قريب؟
6
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
7
فنّ
05:02
أويس مخللاتي يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا زوجته الحسناء اللاتينيّة
فنّ
05:02
أويس مخللاتي يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا زوجته الحسناء اللاتينيّة
8
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد إعلان الأساتذة الإضراب الثلاثاء المقبل... ما جديد أزمة المدارس الخاصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد إعلان الأساتذة الإضراب الثلاثاء المقبل... ما جديد أزمة المدارس الخاصة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More