الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مهم تكون مسيحي؟
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

صحافيون في لوس أنجليس تايمز أضربوا عن العمل إثر تهديدات بالتسريح

أخبار دولية
2024-01-20 | 05:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
صحافيون في لوس أنجليس تايمز أضربوا عن العمل إثر تهديدات بالتسريح
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
صحافيون في لوس أنجليس تايمز أضربوا عن العمل إثر تهديدات بالتسريح

صحافيون في لوس أنجليس تايمز أضربوا عن العمل إثر تهديدات بالتسريح

توقف الصحافيون النقابيون في صحيفة لوس أنجليس تايمز عن العمل الجمعة للمرة الأولى في تاريخ هذه الصحيفة الأميركية التي أنشئت قبل 142 عامًا، إحتجاجًا على خطة تسريح واسعة النطاق لتسريح في ظل صعوبات مالية كبيرة تعاني منها الصحيفة.  
     
وفي سياق أزمة تشهدها الصحافة الأميركية المكتوبة، أضرب العشرات من موظفي الصحيفة عن العمل وتجمعوا في حديقة في وسط مدينة لوس أنجليس للتنديد بخطط للإدارة التي تدرس حاليًا إلغاء عدد كبير من الوظائف. 
     
واعتبر مسؤول نقابي في الصحيفة يدعى بريان كونتريراس أن "التغييرات في عقدنا التي تحاول الإدارة أن تجعلنا نقبلها مسيئة ولا يمكن الدفاع عنها". 
     
وقال: "إذا كانت الإدارة تعتقد أن وضعنا المالي غير قابل للإستمرار، فيجب عليها الجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية ووضع خطة لإعادة الهيكلة معنا".
     
وقد شارك 90 بالمئة من موظفي الصحيفة المنتمين إلى النقابات في الإضراب الموقت، وفقًا لكونتريراس، وبينهم مراسلون من مدن أخرى في الولايات المتحدة منها العاصمة واشنطن. 
     
وأعلنت إدارة هذه الصحيفة الرئيسية في الولايات المتحدة الخميس "التخطيط لتسريح موظفين" بهدف تقليص ميزانيتها التشغيلية. 
     
ولم يتم الإعلان عن عدد الوظائف التي ستلغى، لكن يمكن أن تطال الخطة حوالى مئة صحافي، وفقًا لوسائل إعلام أميركية عديدة، ما يمثل حوالي خمس طاقم التحرير في صحيفة لوس أنجليس تايمز. 

أخبار دولية

أنجليس

تايمز

أضربوا

العمل

تهديدات

بالتسريح

LBCI التالي
في غزة: لا اتصالات هاتفية والغزيون يحاولون الوصول الى المناطقِ الحدودية مع مصر
استشهاد 4 مستشارين عسكريين بالحرس الثوري الايراني في دمشق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-11-08

القوات المسلحة اليمنية: "نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية والتحركات المعادية لن تثنينا عن الإستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعمًا ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني"

LBCI
أخبار دولية
04:26

إرتفاع حصيلة قتلى العملية الإسرائيلية في قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-19

البزري للـLBCI: أندّد في الموازنة المطروحة بزيادة الضرائب إذ لزيادة مداخيل الدولة علينا أن نؤمّن ثقة في البلاد ويمكننا العمل على ضرائب تمايز أي حسب نوع العمل والمدخول ونلفت إلى وجود زيادة في الكلفة لكن من دون ترجمة في زيادة الخدمات

LBCI
منوعات
2024-01-18

"سأذهب إلى العمل ولن أعود إلى المنزل سيأتي ويقتلني"... هذا ما قالته لشقيقها قبل وفاتها: إليكم التفاصيل المفجعة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:47

السودان يجمد عضويته في هيئة التنمية في شرق إفريقيا "إيغاد"

LBCI
أخبار دولية
07:45

قبلان: لردّ الصاع صاعين وقطع شرايين وجود العدو في البرّ والبحر

LBCI
أخبار دولية
07:43

رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية يؤدي اليمين لولاية ثانية

LBCI
أخبار دولية
07:34

حماس: مواقف بايدن بشأن قيام دولة فلسطينية مجرد "وهم"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:02

رويترز عن مصدرين أمنيين: مقتل 2 من أعضاء حماس في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

LBCI
منوعات
10:54

استيقظت وهي تصرخ من الألم ثم فقدت بصرها... ماذا حصل مع ابنة الـ12 عاماً؟

LBCI
فنّ
2024-01-19

بعد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... طلاق جديد يهزّ الوسط الفنّي المصري

LBCI
منوعات
2024-01-18

قبل نصف ساعة من الزفاف... ضبط العروس في علاقة حميمة مع أحد الأقارب بالجرم المشهود!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:16

بعد أكثر من مئة يوم على الحرب بغزة... ما وضع مطار بن غوريون؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:46

قصف سيارة في البازورية في قضاء صور وسقوط عدد من الضحايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:45

في غزة: لا اتصالات هاتفية والغزيون يحاولون الوصول الى المناطقِ الحدودية مع مصر

LBCI
أخبار دولية
03:57

خمسة قتلى في غارة إسرائيلية على مبنى في دمشق

LBCI
أخبار دولية
14:40

البيت الأبيض: بايدن ما زال يؤمن بإمكانية إقامة دولة فلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

الإسباني ساينز يتوج بلقب رالي دكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان يخسر واحداً من مبدعيه... الفنان التشكيلي حسين ماضي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ملف فقمة عمشيت إلى الواجهة مجددًا... فما جديده؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:54

استيقظت وهي تصرخ من الألم ثم فقدت بصرها... ماذا حصل مع ابنة الـ12 عاماً؟

LBCI
خبر عاجل
12:29

مجلس الوزراء يوافق على تلزيم البلوكين ٨ و١٠ للكونسورتيوم المؤلف من Total Energies وEni وQatar Energy... وهذه الشروط

LBCI
خبر عاجل
05:29

الحرس الثوري الإيراني: اغتيال 4 مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الضربة الإسرائيلية بدمشق

LBCI
خبر عاجل
04:26

وكالة مهر الإيرانية: مقتل اثنين من كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في دمشق

LBCI
حال الطقس
01:35

طقس مستقر يرافقنا في الـweekend... فهل من منخفض جوي قريب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟

LBCI
فنّ
05:02

أويس مخللاتي يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا زوجته الحسناء اللاتينيّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بعد إعلان الأساتذة الإضراب الثلاثاء المقبل... ما جديد أزمة المدارس الخاصة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More