حماس: مواقف بايدن بشأن قيام دولة فلسطينية مجرد "وهم"

رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة السبت تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن إمكانية قيام دولة فلسطينية، ووصفتها بأنها "وهم"، "لا ينطلي" على الفلسطينيين.



وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق في بيان أن "بيع الوهم الذي يحاوله بايدن بالحديث عن الدولة الفلسطينية ... لا ينطلي على شعبنا".



قال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لصحافيّين الجمعة "ما زال الرئيس يؤمن بأفق حلّ الدولتَين وإمكانيّته. هو يدرك أنّ الأمر سيتطلّب الكثير من العمل الشاقّ".



وأضاف الرشق في بيانه السبت أن "بايدن شريك كامل في حرب الإبادة وشعبنا لا ينتظر منه خيراً".



وقال إن "هؤلاء يظنون أنفسهم أولياء أمور الشعب الفلسطيني، يريدون أن يختاروا له نمط الدولة التي تناسبهم".