رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية يؤدي اليمين لولاية ثانية

يؤدي رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي فاز في انتخابات كانون الأول/ديسمبر، اليمين الدستورية السبت لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات، في ظلّ مناخ سياسي وأمني متوتر وفي الوقت الذي وصفت فيه المعارضة الانتخابات بأنها "مزيّفة".



يؤدي تشيسيكيدي اليمين الدستورية في ملعب الشهداء الأكبر في كينشاسا، عند الساعة 11,00 بالتوقيت المحلّي (10,00 بتوقيت غرينتش).



وبعد انتخابه لأول ولاية، أدّى فيليكس تشيسيكيدا اليمين الدستورية في كانون الثاني 2019 في حدائق قصر الأمة، وذلك عندما خلف جوزيف كابيلا (2001-2018) بعد انتخابات مثيرة للجدل.