قبلان: لردّ الصاع صاعين وقطع شرايين وجود العدو في البرّ والبحر

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، ان "ما يجري الآن حرب تطال صميم المنطقة وصميم مصالح لبنان، وشهداء فيلق القدس شهداء سيادة لبنان وسوريا وفلسطين وباقي المنطقة، والحرب الآن لها ما بعدها، والصهيوني بمأزق لا سابق له سوى أنّ شراكته العسكرية مع واشنطن والأطلسي وباقي وكلاء المنطقة تساعده على محاولة إنعاش نفسه، والمطلوب ردّ الصاع صاعين وقطع شرايين وجوده في البرّ والبحر وكل ما يتعلّق بصميم كيانه الإرهابي، وما يقوم به أبطال فيلق القدس ولبنان وغزة واليمن والعراق وسوريا يصبّ بعمق مصالح المنطقة بما في ذلك صميم مصالح لبنان وفلسطين".