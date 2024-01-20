نتنياهو يرفض تصريحات بايدن بخصوص إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب

نتنياهو يرفض تصريحات بايدن بخصوص إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب

أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت رفضه على ما يبدو لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.



وأعلن بايدن أمس الجمعة أنه تحدث مع نتنياهو عن الحلول الممكنة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن أحد المسارات قد يتضمن تشكيل حكومة غير عسكرية.



وقال مكتب نتنياهو في بيان: "خلال محادثته مع الرئيس بايدن، أكد رئيس الوزراء نتنياهو مجددًا على سياسته التي تنص على أنه بعد تدمير حماس يجب أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على غزة لضمان أنها لن تشكل تهديدًا بعد الآن على إسرائيل، وهو ما يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية".



ولم يرد المكتب على طلب لتوضيح ما إذا كان نتنياهو يعارض إقامة دولة فلسطينية من أي نوع.