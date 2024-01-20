نتانياهو يؤكد لبايدن معارضته للسيادة الفلسطينية على غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت أنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي الجمعة رفضه منح الفلسطينيين السيادة على قطاع غزة.



وتحدث الرجلان هاتفيا الجمعة للمرة الأولى منذ نحو شهر، وقال بايدن بعد المكالمة إنه يعتقد أنه ما زال من الممكن أن يوافق نتانياهو على شكل ما من أشكال الدولة الفلسطينية.



وقال مكتب نتانياهو في بيان السبت "في محادثته مع الرئيس بايدن، أكد رئيس الوزراء نتانياهو مجددا سياسته المتمثلة في أنه بعد تدمير حماس، يجب على إسرائيل أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة لضمان ألا تشكل غزة بعد الآن تهديدا لإسرائيل، وهو شرط يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية".