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قصف صاروخي يطال قاعدة لقوات التحالف الدولي في العراق

أخبار دولية
2024-01-20 | 10:28
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قصف صاروخي يطال قاعدة لقوات التحالف الدولي في العراق
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قصف صاروخي يطال قاعدة لقوات التحالف الدولي في العراق

أعلنت مصادر أمنية عراقية ومسؤول عسكري أميركي لوكالة فرانس برس أن نحو عشرة صواريخ أطلقت السبت في غرب العراق على قاعدة عسكرية ينتشر فيها جنود أميركيون وقوات من التحالف الدولي المناهض للتنظيمات الجهادية.
     
وقال مسؤول عسكري أميركي، شرط عدم الكشف عن هويته، إن عدة صواريخ "أصابت قاعدة عين الأسد الجوية" في محافظة الأنبار. وأكد أنه يجري الآن "تقييم أولي للأضرار"، لكن المعلومات "الأولية" تشير إلى أن "أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة".

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