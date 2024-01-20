الجيش الأميركي: قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت ضربات جوية ضد صاروخ مضاد للسفن للحوثيين

اعتبر الجيش الأميركي إن قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت اليوم السبت ضربات جوية ضد صاروخ مضاد للسفن للحوثيين وكان جاهزا للإطلاق لاستهداف خليج عدن.



وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان على موقع إكس "قررت القوات الأميركية أن الصاروخ يمثل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، وبعد ذلك ضربت الصاروخ ودمرته دفاعا عن النفس".