ارتفاع حصيلة قتلى القصف في دمشق إلى خمسة عسكرين إيرانيين

أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت ارتفاع عدد عناصره الذين قتلوا في الغارة الإسرائيلية في العاصمة السورية دمشق إلى خمسة.



وقال الحرس في بيان نقلته وكالة مهر إن "أحد المصابين في غارة النظام الصهيوني" مات متأثرا بجروحه.

