غوتيريش: على الجميع أن يعترف بحق الشعب الفلسطينيّ في بناء دولته

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا أنه على الجميع أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته" وأن أي "إنكار" لهذا الحق "غير مقبول".

وقال غوتيريش إنّ رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول.

وأضاف: "هذا من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح تهديدا كبيرا للسلم والأمن العالميين، ما يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب وتشجيع المتطرفين في جميع أنحاء العالم.”

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على وجوب اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته.