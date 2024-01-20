ضربات أميركية جديدة ضدّ أهداف تابعة للحوثيين

شنّت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف تابعة للمتمردين الحوثيين في اليمن، على ما أعلن الجيش الأميركيّ، مستهدفة صاروخًا مضادًا للسفن كان "جاهزًا للإطلاق".

وتسعى واشنطن إلى تقليص القدرات العسكريّة للحوثيّين المدعومين من إيران. لكن بعد أسبوع على ضربات مكثّفة ضد أهداف تابعة لهم، لا يزال هؤلاء يُشكّلون تهديدًا وقد تعهّدوا مواصلة استهداف السفن التجاريّة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضح البيان أنّ القوات الأميركية حددت أن الصاروخ يمثل تهديدًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، وبعد ذلك ضربت الصاروخ ودمرته دفاعًا عن النفس".

وأكّد أنّه سيجعل هذا الإجراء المياه الدولية أكثر أمنًا وأمانًا للبحرية الأميركية والسفن التجارية.