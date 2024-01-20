يمينيون ينشقون عن المحافظين في ألمانيا ويعلنون تشكيل حزب جديد

أعلن الجناح اليميني للمحافظين المعارضين في ألمانيا انشقاقه وتشكيل حزب جديد بهدف خوض الانتخابات الإقليمية في أيلول المقبل.

وقالت مجموعة "فيرت اونيون" (اتحاد القيم) بعد عقدها جمعية عامة إنها ستنفصل عن حزبي الاتحاد الديموقراطي المسيحي من يمين الوسط الذي تنتمي اليه المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، والاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري الشقيق.

وصرّح زعيم المجموعة هانس-جورج ماسن "بغالبية كبيرة، صوّت أعضاء فيرت أونيون لصالح تشكيل حزب يحمل الاسم نفسه".

وشدّد ماسن الذي لم يستبعد التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على امكان الحزب أن يخوض انتخابات الولايات في شرق ألمانيا وسيتعاون مع جميع الأحزاب المستعدة للتغيير السياسي في ألمانيا.