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كوريا الشمالية "مستعدة لاستقبال" بوتين
أخبار دولية
2024-01-20 | 23:47
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كوريا الشمالية "مستعدة لاستقبال" بوتين
أكّدت وزيرة الخارجيّة الكوريّة الشماليّة "استعداد" بلادها "لاستقبال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما نقلت عنها الأحد وكالة الأنباء الرسميّة في بيونغ يانغ، في أحدث مؤشّر إلى التقارب بين البلدين.
وقالت تشوي سون هوي لبوتين خلال زيارتها موسكو، إنّ كوريا الشماليّة "مستعدّة لاستقبال أقرب أصدقاء الشعب الكوري بأكبر قدر من الإخلاص"، وفق ما جاء في بيان أصدره مكتبها ونقلته الوكالة.
والتقت تشوي الأسبوع الماضي في موسكو بوتين ونظيرها سيرغي لافروف.
وعزّزت بيونغ يانغ وموسكو علاقاتهما في الآونة الأخيرة، خصوصا من خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون النادرة لأقصى الشرق الروسي في أيلول الماضي.
أخبار دولية
الشمالية
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