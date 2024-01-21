الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
250 ألف شخص يتظاهرون ضد اليمين المتطرف في ألمانيا
أخبار دولية
2024-01-20 | 23:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
250 ألف شخص يتظاهرون ضد اليمين المتطرف في ألمانيا
تظاهر نحو 250 ألف شخص في كل أنحاء ألمانيا السبت ضد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الذي ناقش عدد من أعضائه في الآونة الأخيرة الطرد الجماعي لأشخاص من أصول أجنبية.
وجرت أكبر المسيرات في فرانكفورت، العاصمة المالية للبلاد، حيث تجمع 35 ألف مشارك وفق الشرطة المحلية، خلف لافتة كتب عليها "الدفاع عن الديموقراطية - فرانكفورت ضد حزب البديل من أجل ألمانيا".
وتجمع عدد مماثل في هانوفر (شمال)، ورفع بعض المشاركين لافتات كتبوا عليها "فليخرج النازيون".
كما تظاهر نحو 30 ألف شخص في شوارع دورتموند (غرب)، و16 ألفا في هاله، حسب الشرطة.
ونظمت تظاهرات أيضا في إرفورت وآخن وكاسيل وعدد من المدن الصغيرة الأخرى.
في المجمل، تظاهر حوالى 250 ألف شخص السبت للتنديد باليمين الألماني المتطرف في البلاد، وفقا لقناة "إيه آر دي" التلفزيونية العامة.
أخبار دولية
يتظاهرون
اليمين
المتطرف
ألمانيا
التالي
كوريا الشمالية "مستعدة لاستقبال" بوتين
المرشحة الجمهورية للرئاسة تشكك بالأهلية العقلية لمنافسها ترامب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-12-11
إيلون ماسك يعيد تفعيل حساب اليميني المتطرف وصاحب نظريات المؤامرة أليكس جونز على إكس
علوم وتكنولوجيا
2023-12-11
إيلون ماسك يعيد تفعيل حساب اليميني المتطرف وصاحب نظريات المؤامرة أليكس جونز على إكس
0
أخبار دولية
14:37
يمينيون ينشقون عن المحافظين في ألمانيا ويعلنون تشكيل حزب جديد
أخبار دولية
14:37
يمينيون ينشقون عن المحافظين في ألمانيا ويعلنون تشكيل حزب جديد
0
أخبار دولية
07:43
رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية يؤدي اليمين لولاية ثانية
أخبار دولية
07:43
رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية يؤدي اليمين لولاية ثانية
0
أخبار دولية
2024-01-20
ألمانيا تقرّ قانون الجنسية الجديد لتسهيل عملية الحصول على الجنسية الألمانية للأجانب
أخبار دولية
2024-01-20
ألمانيا تقرّ قانون الجنسية الجديد لتسهيل عملية الحصول على الجنسية الألمانية للأجانب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:54
غوتيريش يندد بأعمال القتل "المفجعة" التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في غزة
أخبار دولية
06:54
غوتيريش يندد بأعمال القتل "المفجعة" التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في غزة
0
أخبار دولية
06:13
12 قتيلاً حصيلة جديدة للغارة الإسرائيلية في دمشق
أخبار دولية
06:13
12 قتيلاً حصيلة جديدة للغارة الإسرائيلية في دمشق
0
أخبار دولية
05:47
الحكومة الإسرائيلية وافقت على نقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى
أخبار دولية
05:47
الحكومة الإسرائيلية وافقت على نقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى
0
أخبار دولية
05:44
موسكو تعلن السيطرة على بلدة صغيرة بشرق أوكرانيا اعتبرتها كييف "دون أهمية"
أخبار دولية
05:44
موسكو تعلن السيطرة على بلدة صغيرة بشرق أوكرانيا اعتبرتها كييف "دون أهمية"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-19
صورها المثيرة تحصد 30 ألف دولار شهريًا... وهذه شهرة العارضة من الذكاء الاصطناعي! (فيديو)
منوعات
2024-01-19
صورها المثيرة تحصد 30 ألف دولار شهريًا... وهذه شهرة العارضة من الذكاء الاصطناعي! (فيديو)
0
منوعات
2024-01-15
إلقاء القبض على عروس في يوم زفافها وهرب العريس...وهذه هي تهمتهما!
منوعات
2024-01-15
إلقاء القبض على عروس في يوم زفافها وهرب العريس...وهذه هي تهمتهما!
0
آخر الأخبار
17:27
القيادة المركزية الأميركية: أنظمة الدفاع في قاعدة عين الأسد اعترضت معظم الصواريخ ويُقيّم الضرر وإصابة جندي عراقي واحد على الأقل
آخر الأخبار
17:27
القيادة المركزية الأميركية: أنظمة الدفاع في قاعدة عين الأسد اعترضت معظم الصواريخ ويُقيّم الضرر وإصابة جندي عراقي واحد على الأقل
0
منوعات
2024-01-18
ميا خليفة تضرب من جديد... صدرها العاري معروض للبيع على قمصان في أحد المتاجر في هذا البلد! (صور)
منوعات
2024-01-18
ميا خليفة تضرب من جديد... صدرها العاري معروض للبيع على قمصان في أحد المتاجر في هذا البلد! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
هبوط قناص القمر على سطح القمر..
تقارير نشرة الاخبار
13:58
هبوط قناص القمر على سطح القمر..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الرياض تحتضن النسخة الرابعة من حفلة توزيع جوائز صناع الترفيه
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الرياض تحتضن النسخة الرابعة من حفلة توزيع جوائز صناع الترفيه
0
أخبار لبنان
13:49
الحلبي: نتمنى أن يتوج الاتفاق بين المدارس الخاصة والمعلمين عن تعويضات المتقاعدين بتوقيع الاتفاق بينهما
أخبار لبنان
13:49
الحلبي: نتمنى أن يتوج الاتفاق بين المدارس الخاصة والمعلمين عن تعويضات المتقاعدين بتوقيع الاتفاق بينهما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مصير العام الدراسيّ رهن الاتفاق الذي يوقع الاثنين بين المدارس والمعلمين
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مصير العام الدراسيّ رهن الاتفاق الذي يوقع الاثنين بين المدارس والمعلمين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
وزير الصحة عبر الـLBCI : نؤمن الأدوية لجميع مرضى الأمراض المستعصية
تقارير نشرة الاخبار
13:43
وزير الصحة عبر الـLBCI : نؤمن الأدوية لجميع مرضى الأمراض المستعصية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ماذا أمام لبنان في مباريات كأس آسيا في الدوحة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ماذا أمام لبنان في مباريات كأس آسيا في الدوحة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
القطاع السياحي : قلقنا كبير من استمرار الحرب وتأثيراتها
تقارير نشرة الاخبار
13:22
القطاع السياحي : قلقنا كبير من استمرار الحرب وتأثيراتها
0
أخبار دولية
13:17
عين اسرائيل على محور فيلادلفيا… لماذا؟
أخبار دولية
13:17
عين اسرائيل على محور فيلادلفيا… لماذا؟
0
أخبار دولية
13:14
احداث الشمال هيمنت على اجندة الإسرائيليين..ونقاش أمني ودبلوماسي على جبهتي غزة ولبنان
أخبار دولية
13:14
احداث الشمال هيمنت على اجندة الإسرائيليين..ونقاش أمني ودبلوماسي على جبهتي غزة ولبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:37
الحرس الثوري الإيراني يقول إن عضوًا خامسًا توفي بعد إصابته في غارة إسرائيلية في سوريا
خبر عاجل
10:37
الحرس الثوري الإيراني يقول إن عضوًا خامسًا توفي بعد إصابته في غارة إسرائيلية في سوريا
2
آخر الأخبار
08:24
شهيدان لحزب الله جراء استهداف السيارة في البازورية أحدهما علي محمد حدرج وهو قيادي في فرع فلسطين التابع لفيلق القدس
آخر الأخبار
08:24
شهيدان لحزب الله جراء استهداف السيارة في البازورية أحدهما علي محمد حدرج وهو قيادي في فرع فلسطين التابع لفيلق القدس
3
منوعات
15:45
بعد بقائه بلا مأوى استضافته هذه العائلة... فخذلهم واغتصب ابنتهم وهذا ما حصل!
منوعات
15:45
بعد بقائه بلا مأوى استضافته هذه العائلة... فخذلهم واغتصب ابنتهم وهذا ما حصل!
4
منوعات
13:00
اتهموه بالغباء بعد عودته إلى حبيبته الخائنة... ورغم وقوف عائلته وأصدقائه ضده هذا ما فعله!
منوعات
13:00
اتهموه بالغباء بعد عودته إلى حبيبته الخائنة... ورغم وقوف عائلته وأصدقائه ضده هذا ما فعله!
5
تقارير نشرة الاخبار
13:09
غارة إسرائيلية على البازورية وإستهداف سيارة فمن كان في داخلها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:09
غارة إسرائيلية على البازورية وإستهداف سيارة فمن كان في داخلها؟
6
آخر الأخبار
01:57
يديعوت أحرونوت: ضباط إسرائيليون يقترحون وقف إطلاق نار بالشمال ليومين ومهاجمة جنوب لبنان بقوة حال انتهاكه
آخر الأخبار
01:57
يديعوت أحرونوت: ضباط إسرائيليون يقترحون وقف إطلاق نار بالشمال ليومين ومهاجمة جنوب لبنان بقوة حال انتهاكه
7
آخر الأخبار
09:27
الوكالة الوطنية: إنتشال جثماني شهيدين آخرين جراء الغارة التي استهدفت سيارة على طريق البرج الشمالي - البازورية ما يرفع عدد الشهداء إلى أربعة اثنان منهما انتشلا من داخل السيارة والآخران من محيط البستان المحاذي للطريق
آخر الأخبار
09:27
الوكالة الوطنية: إنتشال جثماني شهيدين آخرين جراء الغارة التي استهدفت سيارة على طريق البرج الشمالي - البازورية ما يرفع عدد الشهداء إلى أربعة اثنان منهما انتشلا من داخل السيارة والآخران من محيط البستان المحاذي للطريق
8
آخر الأخبار
02:01
يديعوت أحرونوت: هدنة مقترحة لـ48 ساعة في الجبهة الشمالية مشروطة برد حاسم إذا انتهكها حزب الله
آخر الأخبار
02:01
يديعوت أحرونوت: هدنة مقترحة لـ48 ساعة في الجبهة الشمالية مشروطة برد حاسم إذا انتهكها حزب الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More