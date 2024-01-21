رئيس وزراء سلوفاكيا: أوكرانيا تحت السيطرة المطلقة للولايات المتحدة

اعلن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو السبت ان أوكرانيا المجاورة ليست دولة ذات سيادة لكنها تخضع للسيطرة المطلقة للولايات المتحدة.



وأكد السياسي الشعبوي الذي يرفض تقديم مساعدات عسكرية لكييف أو فرض عقوبات على روسيا، معارضته انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.



وقال فيكو لإذاعة "آر تي في اس" العامة "أوكرانيا ليست دولة مستقلة وذات سيادة"، مضيفا "أوكرانيا تقع تحت النفوذ والسيطرة المطلقة للولايات المتحدة".



وسلوفاكيا عضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

