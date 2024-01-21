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السعودية تحذر من خطورة تصاعد التوتر في المنطقة
أخبار دولية
2024-01-20 | 23:59
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السعودية تحذر من خطورة تصاعد التوتر في المنطقة
أكد وزير الخارجية السعودي ان المملكة "قلقة للغاية" من أن التوترات في البحر الأحمر، وسط هجمات الحوثيين في اليمن والضربات الأميركية على أهداف تابعة للحوثيين، قد تخرج عن نطاق السيطرة وتؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة.
وقال الأمير فيصل بن فرحان في مقابلة تلفزيونية "اننا قلقون للغاية، كما تعلمون، نمر بوقت صعب وخطير للغاية في المنطقة، ولهذا السبب ندعو إلى وقف التصعيد".
وأدت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على سفن في البحر الأحمر وما حوله خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا وأثارت قلق القوى الكبرى من تصعيد الحرب في غزة.
وقال وزير الخارجية السعودي إن المملكة تؤمن بحرية الملاحة وتريد تهدئة التوترات في المنطقة.
وأضاف "نحن بالطبع نؤمن بشدة بحرية الملاحة وهذا شيء يجب حمايته لكننا بحاجة أيضا إلى حماية أمن واستقرار المنطقة، لذلك نحن نركز بشدة على تهدئة الوضع قدر المستطاع".
أخبار دولية
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