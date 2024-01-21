انطلاق أول قافلة مهاجرين لعام 2024 من هندوراس نحو الولايات المتحدة

انطلقت قافلة من مئات المهاجرين، معظمهم فنزويليون، سيرا من هندوراس السبت، وهي تضم رجالا ونساء وأطفالا يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة هربا من الفقر والعنف، حسبما أعلنت السلطات.



وهي أول قافلة في عام 2024 من أميركا الوسطى.



وقالت المتحدثة باسم معهد الهجرات الغواتيمالي أليخاندرا مينا لوكالة فرانس برس إن "المجموعة تتألف من نحو 500 إلى 600 شخص غالبيتهم فنزويليون، وتوجد جنسيات أخرى في القافلة".



وبحسب وسائل إعلام محلية انطلقت القافلة من محطة للحافلات في سان بيدرو سولا بشمال هندوراس حيث كان المهاجرون وبينهم نساء وأطفال قد تجمعوا في اليوم السابق.

