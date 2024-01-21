زيلينسكي يعول على المزيد من مساعدات الغرب في كانون الثاني وشباط

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت انه يتوقع التوقيع على عدد من حزم الدفاع الغربية الجديدة لأوكرانيا هذا الشهر والشهر المقبل.وقال زيلينسكي في خطابه "نحن نستعد لاتفاقيات جديدة مع الشركاء، اتفاقيات ثنائية قوية".واضاف "من المفترض أن يأتي كانون الثاني وشباط بنتائج مترتبة على ذلك. هناك بالفعل مواعيد محددة يمكن فيها توقع وثائق جديدة وقوية".