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اسماعيل هنية يجري محادثات في تركيا
أخبار دولية
2024-01-21 | 02:26
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اسماعيل هنية يجري محادثات في تركيا
التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية السبت وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تركيا، على ما أفادت مصادر دبلوماسية الأحد من غير أن تحدد مكان عقد اللقاء.
وأوضحت المصادر أن المحادثات التي أجراها هنية المقيم في قطر، تناولت "إطلاق سراح الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة منذ شن حركة حماس هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول.
وتعود آخر محادثات بين هنية وفيدان إلى 16 تشرين الأول وجرت خلال اتصال هاتفي.
وذكرت المصادر أنه "خلال الاجتماع تمت مناقشة مسائل مثل إقرار وقف إطلاق نار في غزة بأسرع ما يمكن وزيادة المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن وحل الدولتين من أجل سلام دائم".
وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة للقيام بوساطة لكن مساعيه تبددت مع تشديد مواقفه إذ اتهم إسرائيل بأنها "دولة إرهابية" واعتبر حماس مجموعة "مقاتلين من أجل الحرية" وليست منظمة "إرهابية" كما تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتولت قطر ومصر حتى الآن إجراء المحادثات.
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