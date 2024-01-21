تحطّم طائرة في شمال شرق أفغانستان

تحطّمت طائرة في منطقة جبلية في شمال شرق أفغانستان، بحسب ما أفاد مسؤول في ولاية بدخشان الأحد من دون تقديم تفاصيل إضافية.



وقال ذبيح الله أميري المسؤول في قسم الثقافة والإعلام في الولاية "تحطّمت طائرة لكن موقعها لم يحدّد بعد".



وتابع "أبلغنا قرويون" بوقوع الحادث في الولاية المحاذية لطاجيكستان والصين وباكستان، مضيفا "أرسلنا فريقا إلى الموقع لكنه لم يصل بعد".



وأشار إلى أن منطقة الحادث تقع "على مسافة حوالى ثماني ساعات برا" من عاصمة الولاية فايز آباد.



وأكد "لا تفاصيل لدينا" مبديا أمله في الحصول على معلومات من الفريق "في غضون ساعتين أو ثلاث ساعات".