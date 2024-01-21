لندن تعتبر تصريحات نتانياهو حول السيادة الفلسطينية "مخيّبة للأمل"

اعتبر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الأحد أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرافضة لأي "سيادة فلسطينية" في مرحلة ما بعد حرب غزة، "مخيّبة للأمل".



وقال شابس لمحطّة "سكاي نيوز" إنه "من المخيّب للأمل أن نسمع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي"، مؤكدا أنه بالنسبة إلى بريطانيا "لا خيار سوى" حلّ الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.