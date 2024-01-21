موسكو تعلن السيطرة على بلدة صغيرة بشرق أوكرانيا اعتبرتها كييف "دون أهمية"

أعلن الجيش الروسي الأحد سيطرته على بلدة صغيرة في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا، فيما أكّدت القوات الأوكرانية من جهتها أن هذه القرية "ليس لديها أي أهمية" على المستوى العسكري.



يعكس هذا الإعلان تزايد الضغوط التي تمارسها قوات موسكو على الجبهة في الأسابيع الأخيرة. وكان الجيش الروسي قد أعلن الخميس السيطرة على بلدة صغيرة أخرى هي بلدة فيسيلوي بمنطقة دونيتسك (شرق).



وقالت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها اليومية لعملياتها في أوكرانيا "تمّ تحرير قرية كراخمالنوي في منطقة خاركيف بفضل العمليات النشطة التي نفذتها بنجاح وحدات مجموعة +الغرب+ في منطقة كوبيانسك".