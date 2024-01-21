12 قتيلاً حصيلة جديدة للغارة الإسرائيلية في دمشق

قتل 12 شخصاً بينهم خمسة مستشارين في الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية في دمشق السبت، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.



واستهدفت الغارة مبنى في حي المزة في غرب دمشق حيث تقع مقرّات أمنية وعسكرية سورية، وأخرى لقيادات فلسطينية وسفارات ومنظمات أممية.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني السبت مقتل خمسة مستشارين إيرانيين في الغارة التي اتهم إسرائيل بتنفيذها. وتوعدت طهران بالرد.



وأفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية أن بين القتلى "مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا".



ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.



وأفاد المرصد السوري الأحد أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 12 شخصاً، هم المستشارون الإيرانيون الخمسة وسبعة من المقاتلين الموالين لطهران، وهم أربعة سوريين ولبنانيان وعراقي.

