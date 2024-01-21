غوتيريش يندد بأعمال القتل "المفجعة" التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في غزة

غوتيريش: منطقة الشرق الأوسط "ملتهبة" وعلينا أن نبذل كل ما بوسعنا لمنع الصراع من التأجج في جميع أنحاء المنطقة

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، بأعمال القتل "المفجعة" التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واضفا اعتراض سبيل إقامة دولة للشعب الفلسطيني بأنه غير مقبول.



وقال غوتيريش في افتتاح قمة لمجموعة الدول السبع والسبعين زائد الصين في العاصمة الأوغندية كمبالا: "العمليات العسكرية الإسرائيلية عمت دمارا شاملا وقتلت مدنيين على نطاق غير مسبوق خلال فترة عملي أمينا عاما للأمم المتحدة".



وأضاف: "هذا أمر مفجع وغير مقبول على الإطلاق. منطقة الشرق الأوسط منطقة ملتهبة، وعلينا أن نبذل كل ما بوسعنا لمنع الصراع من التأجج في جميع أنحاء المنطقة".



واعتبر غوتيريش أن رفض حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين أمر غير مقبول على الإطلاق، مشيرا الى أن حرمان الفلسطينيين من حق إقامة دولة "من شأنه أن يطيل أمد الصراع الذي صار تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين إلى أجل غير مسمى".