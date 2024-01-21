الرئيس المصري: مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في بيان صادر عن الرئاسة، أن مصر لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال أو أمنها.



وجاء ذلك بعد أن قالت إثيوبيا إنها ستبحث فكرة الاعتراف باستقلال منطقة أرض الصومال.



وقال الرئيس المصري في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة ان محاولة "القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها... لن يوافق أحد على ذلك".



وفي مذكرة تفاهم وقعت في الأول من كانون الثاني، قالت إثيوبيا إنها ستبحث أمر الاعتراف باستقلال أرض الصومال مقابل السماح لها بالوصول إلى البحر الأحمر.



وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال في 1991 لكن الخطوة لم تحظ باعتراف أي دولة.