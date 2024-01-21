"حماس" تنشر مذكرة بعنوان "هذه روايتنا... لماذا طوفان الأقصى؟"

نشرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم، مذكرة بعنوان "هذه روايتنا... لماذا طوفان الأقصى؟".