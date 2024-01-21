مقتل 25 في هجوم أوكراني على مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا

أعلن حاكم منطقة دونيتسك المعين من قِبل روسيا دنيس بوشيلين اليوم، أن 25 شخصا قتلوا وأصيب 20 آخرون بعدما قصفت قوات أوكرانية مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا بالمنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.



وذكر أليكسي كولمزين رئيس بلدية مدينة دونيتسك المعين من قبل روسيا أيضا أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة مزدحمة تقع فيها متاجر وسوق.



وأوضح بوشيلين أن المدينة تعرضت لنيران مدفعية أوكرانية. ولم يرد تعليق بعد من أوكرانيا على الأمر.



وأظهرت صور ومقطع فيديو لرويترز من موقع الحادث أشخاصا يبكون قال بعضهم إنهم فقدوا أقارب لهم وجثثا ملقاة على الأرض وسط الثلوج الملطخة بالدماء بالقرب من سوق في المدينة.



وقال بوشيلين إن فرق الطوارئ تعمل في موقع القصف وإن متخصصي البحث الجنائي يحاولون أيضا جمع شظايا للأسلحة التي استخدمت في الهجوم.



وفي موسكو، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا وصفت فيه الهجوم بأنه "عمل إرهابي همجي" من جانب أوكرانيا، قائلة إنه تم تنفيذه "باستخدام أسلحة قدمها الغرب".



وقالت الوزارة إن "الجانب الروسي يندد بشكل قاطع بهذه الضربة الغادرة على السكان المدنيين".