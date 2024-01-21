هيئة مراقبة الطيران الروسية: نجاة أربعة من حادث تحطم طائرة في أفغانستان

ذكرت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) اليوم، نقلا عن دبلوماسيين روس، أن أربعة أشخاص نجوا من حادث تحطم طائرة في أفغانستان، ويجري الآن التأكد من مصير اثنين آخرين كانا على متن الطائرة.



وقالت سلطات الطيران الروسية اليوم الأحد، إن طائرة مستأجرة مسجلة في روسيا على متنها ستة أشخاص اختفت من شاشات الرادار فوق أفغانستان اليوم بعد أن قالت الشرطة الأفغانية إنها تلقت تقارير عن تحطمها.