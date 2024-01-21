استئناف حركة الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا بعد تعليقها

أعلنت وكالة تريبيكا للشحن البحري أنه من المقرر استئناف حركة الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا للسفن المتجهة شمالا اعتبارا من الساعة 1700 بتوقيت غرينتش بعد تعليقها بسبب عطل في مرساة إحدى السفن.



ووفقا لتقرير نشرته الوكالة، فقد تحررت مرساة الناقلة بيريا التي ترفع علم ليبيريا من تلقاء نفسها بسبب سوء الأحوال الجوية قرب منطقة جسر السلطان سليم الأول في أثناء مرورها عبر المضيق وتم إرسال زوارق القطر للمساعدة.



وأضاف التقرير أن القاطرات سترافق السفينة حتى منطقة مرسى كوتشوك شكمجة.

