عشرة قتلى بانفجار لغم أرضي في ولاية نهر النيل السودانية

قُتل عشرة مدنيين بولاية نهر النيل السودانية شمال البلاد، إثر انفجار لغم أرضي بحافلة كانت تقلهم، بحسب ما أفاد مسؤول طبي.



وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته لوكالة فرانس برس: "قتل عشرة من المدنيين على أثر انفجار لغم في حافلة كانت تقلهم من منطقة شرق الجزيرة متجهة إلى مدينة شندي بولاية نهر النيل"، والتي تبعد 150 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم.

