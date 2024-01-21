وزير الخارجية السعودي: لا علاقات طبيعية مع إسرائيل دون مسار لإقامة دولة فلسطينية

أكّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن)، على أنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية.



وردا على سؤال عن عدم إمكان إقامة علاقات طبيعية دون مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية قابلة للبقاء، قال الوزير: "هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك. لذا، نعم، لأننا بحاجة إلى الاستقرار. ولن يتحقق الاستقرار إلا من خلال حل القضية الفلسطينية".