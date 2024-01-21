استئناف الإنتاج في حقل نفطي رئيسي بجنوب ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الأحد، رفع "القوة القاهرة" واستئناف الانتاج في حقل الشرارة أحد أكبر حقول النفط في البلاد، بعدما أغلقه معتصمون منذ مطلع الشهر الحالي.



وإعلان "القوة القاهرة" يشكل تعليقاً "موقتاً" للعمل، ويسمح بحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.



وأفادت مؤسسة النفط في بيان مقتضب برفع "القوة القاهرة عن حقل الشرارة اعتباراً من الأحد".



وكان معتصمون أغلقوا حقل الشرارة النفطي الواقع في جنوب ليبيا في السابع من كانون الثاني على خلفية مطالب تنموية.