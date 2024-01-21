سفينة حربية فرنسية تقدم الرعاية الطبية لنحو ألف مصاب من غزة قبالة ساحل مصر

أعلن ربان سفينة حربية فرنسية أن نحو ألف شخص من قطاع غزة يتلقون العلاج في مستشفى ميداني على متن السفينة الراسية قبالة ساحل مصر، مما يوفر الرعاية للبعض في ظل انهيار البنية التحتية الصحية في القطاع المدمر بسبب الحرب.



وقال الربان ألكسندر بلوينس إن قرابة 120 مصابا نُقلوا إلى المستشفى المقام على متن السفينة، بينما تلقى مئات آخرون استشارات في العيادات الخارجية شملت متابعة الإصابات والمشكلات النفسية. ووصف هذا التحرك بأنه "مهمة غير مسبوقة".