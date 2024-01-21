نتانياهو يرفض شروط حماس للإفراج عن الرهائن بعد نشرها وثيقة بشأن الحرب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه يرفض بشكل قاطع شروط حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن، بعدما نشرت الحركة وثيقة بشأن هجمات 7 تشرين الأول.



وقال نتانياهو: "أرفض بشكل قاطع شروط الاستسلام التي وضعها وحوش حماس، فمقابل إطلاق رهائننا، تطالب حماس بوقف الحرب، وانسحاب قواتنا من غزة، وإطلاق سراح جميع القتلة".



واضاف: "إذا قبلنا بذلك، فقد سقط جنودنا سدى، ولن تمكن من ضمان أمن مواطنينا".

