غواتيمالا تفرق قافلة مهاجرين متجهين إلى الولايات المتحدة

أعلنت غواتيمالا الأحد، تفريق قافلة تضم مئات المهاجرين المتجهين إلى الولايات المتحدة غداة انطلاقها من هندوراس المجاورة، واعتقال نحو 200 منهم والسماح لمجموعة أصغر تحمل وثائق السفر الضرورية بمواصلة الطريق.



وقالت المتحدثة باسم معهد الهجرة الغواتيمالي أليخاندرا مينا السبت إن نحو 200 مهاجر اعتقلوا قرب الحدود مع هندوراس.



وأضافت مينا في تحديث الأحد أن حوالى 80 شخصا يحملون الوثائق المطلوبة للعبور عبر غواتيمالا سُمح لهم بمواصلة رحلتهم.



من جهتها، أوردت وسائل إعلام محلية أن قافلة تضم نحو 500 شخص معظمهم من الفنزويليين، انطلقت من مدينة سان بيدرو سولا شمال هندوراس السبت، وهي أول قافلة مماثلة تغادر البلاد هذا العام.



وانطلقت منذ عام 2018 قوافل عديدة من هندوراس تضم آلاف الأشخاص الذين يأملون في حياة أفضل في الولايات المتحدة، ومروا من غواتيمالا والمكسيك سيرا.



وأسباب الإقدام على الهجرة هي عموما الفقر والعنف في بلدانهم الأم، وكان كثيرون منهم قد عبروا غابة دارين ذات التضاريس الوعرة بين كولومبيا وبنما.



وعبر أكثر من نصف مليون شخص الغابة عام 2023، غالبيتهم من فنزويلا والإكوادور وهايتي.