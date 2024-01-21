زلزال يهز شمال كولومبيا

أفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) بأن زلزالا بقوة 5.2 درجات ضرب منطقة جبلية في شمال كولومبيا على عمق 151 كيلومترا اليوم.



ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار.