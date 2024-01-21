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الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل جندي واحتجاز جثته في قطاع غزة

أخبار دولية
2024-01-21 | 12:59
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الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل جندي واحتجاز جثته في قطاع غزة
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الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل جندي واحتجاز جثته في قطاع غزة

أكد الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في 7 تشرين الأول الماضي خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية على اسرائيل، معلناً أنّ جثته لا تزال محتجزة في قطاع غزة. 
     
     
وقال الجيش في بيان إن "الرقيب شاي ليفنسون (19 عاماً) سقط في 7 تشرين الأول وجثته بين يدي حركة حماس". 

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