وزير الجيوش الفرنسي يزور إسرائيل للمرة الثانية خلال شهر

يعقد وزير الجيوش الفرنسي الإثنين في إسرائيل اجتماعا مع عائلات رهائن تحتجزهم حركة حماس، ويلتقي بعد ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وأعضاء في حكومة الحرب للتباحث بالوضع في غزة ومخاطر التصعيد في المنطقة.



وأعلن مكتب وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن المحادثات ستتناول "الوضع في غزة والجهود التي تبذل من أجل الإفراج عن رهائن ومفقودين فرنسيين وحماية المدنيين والدعم الإنساني الذي توفّره فرنسا".



وأشار المكتب إلى أنه سيتم أيضا التطرّق إلى الجهود الرامية إلى تجنّب "تصعيد إقليمي خصوصا في لبنان والبحر الأحمر"، حيث يشنّ المتمردون الحوثيون في اليمن هجمات ضد سفن.