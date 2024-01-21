إلغاء 102 رحلة في مطار دبلن بسبب عاصفة

أعلنت الشركة المشغلة لمطار دبلن أن شركات الطيران ألغت إقلاع وهبوط 102 رحلة في المطار بسبب عاصفة من المتوقع أن تستمر لبقية اليوم.



وقال مطار دبلن في منشور على منصة "إكس"، إن "العاصفة إيشا أجبرته أيضا على إلغاء 24 عملية هبوط بحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش، في حين حولت 27 رحلة مسارها إلى مطارات أخرى".



وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في أيرلندا تحذيرا باللون البرتقالي من الطقس في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد في معظم أنحاء البلاد، ومنها دبلن، مما يعني أن الرياح قد تؤثر تأثيرا كبيرا على الأشخاص والممتلكات والأنشطة في هذه المناطق.



وأصدرت السلطات تحذيرا باللون الأحمر، وهو الأعلى مستوى، في بعض المناطق بغرب البلاد وشمالها الغربي.



وقال مطار سخيبول في العاصمة الهولندية أمستردام إنه ألغى 130 رحلة جوية كانت مقررة غدا الاثنين كإجراء وقائي بسبب توقعات بهبوب رياح قوية مع وصول العاصفة إيشا إلى البلاد.

