السيسي: مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه

أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن مصر لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال، وذلك بعد أن قالت إثيوبيا إنها ستبحث فكرة الاعتراف باستقلال منطقة أرض الصومال ضمن اتفاق سيتيح لأديس أبابا الاستفادة من ميناء بحري.وقال السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة: "مصر لن تسمح لأحد بتهديدها (الصومال) أو المساس بأمنها... محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو طلبوا منها التدخل".وقال السيسي: "رسالتي لإثيوبيا محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك"، مضيفا أن التعاون في مجال التنمية هو استراتيجية أفضل.