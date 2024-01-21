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ديسانتيس ينسحب من سباق الترشّح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب
أخبار دولية
2024-01-21 | 15:29
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ديسانتيس ينسحب من سباق الترشّح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب
علّق حاكم فلوريدا رون ديسانتيس حملته للفوز بالترشّح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، وأعلن أنه سيدعم متصدّر السباق دونالد ترامب.
وفي فيديو نشره على منصة "إكس"، قال ديسانتيس: "أطلب من مناصرينا أن يتطوّعوا بوقتهم ويتبّرعوا بمواردهم إن لم يكن لدينا سبيل واضح للنصر. بالتالي، أعلّق اليوم حملتي".
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