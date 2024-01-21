​جندي في الجيش الإيراني يقتل خمسة من رفاقه

قُتل خمسة جنود إيرانيين بعدما فتح جندي النار في قاعدة عسكرية في جنوب إيران، قبل أن يلوذ بالفرار، وفق الإعلام الرسمي الإيراني.



وأوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" نقلا عن مسؤول في الجيش قوله "في هذا المساء، دخل أحد مجنّدينا في أثناء حراسته وحدة في أحد المواقع العسكرية للجيش، منطقة استراحة الجنود وراح يطلق النار على رفاقه".



ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله إن الدافع للهجوم "لا يزال مجهولا".



وأوضح المسؤول أن "المهاجم لاذ على الفور بالفرار من الثكنات والجهود جارية للقبض عليه".



وجاء في التقرير العسكري: "للأسف، نتيجة إطلاق النار هذا قتل خمسة من رفاق هذا الجندي".